Армия России могла потерять в Украине 15 тысяч человек убитыми — «Медиазона»

Министр обороны России Сергей Шойгу, заявивший 21 сентября, что на войне в Украине погибли 5937 российских военных, занизил цифру потерь, по меньшей мере, в два с половиной раза. Об этом пишет «Медиазона», ведущая учет потерь российской армии в Украине.

«Мы видим, что публичными становятся от трети до половины всех случаев гибели в зависимости от региона. По приблизительной оценке с этим коэффициентом значит, что в Россию пришло больше 15 тысяч гробов — без учета погибших в ЧВК, армиях ЛДНР, а также без учета пропавших без вести », — пишет издание.

По подсчетам «Медиазоны» и «Русской службы BBC», в списке убитых военнослужащих ВС РФ 6,6 тысячи имен. Журналисты отмечают, что это минимальная цифра — только те погибшие, смерть которых подтверждена.

При этом, отмечают журналисты, число пропавших без вести — вероятнее всего, убитых, но не захороненных — оценить невозможно.

Источники: «Медиазона»

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