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За ночь в России подожгли еще два военкомата, а также здание сельской администрации и отделение «Единой России»

13:39 • 25.09.2022

Еще несколько поджогов совершены в разных городах России за минувшую ночь.

Так, в городе Черняховске Калининградской области неизвестные около трех часов ночи бросили «коктейль Молотова» в здание местного военкомата. Возгорание удалось оперативно потушить. Поджигатели скрылись с места до прибытия полиции.

В четыре часа утра неизвестные кинули две бутылки с зажигательной смесью в окно военкомата города Рузаевка в Мордовии. Как сообщается, загорелся один из кабинетов, но пожар потушили. Поджигателей ищет полиция.

В башкирском городе Салават неизвестные подожгли здание местного отделения партии «Единая Россия». Как пишут местные СМИ, кто-то сложил у дверей общественной приемной партии автомобильные покрышки, облил горючей смесью и поджог. Пожар был ликвидирован прибывшими на место сотрудниками МЧС. На месте работают сотрудники полиции.

Также стало известно о поджоге здания сельской администрации Сяськелевского поселения Ленинградской области. Там неизвестный мужчина метнул в здание две бутылки с «коктейлем Молотова» и скрылся. В результате загорелся кабинет соцзащиты. Пожар ликвидирован.

Источники: «7х7», «Новости Башкирии»

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