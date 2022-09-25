В Якутске полиция разогнала акцию протеста против мобилизации, на которую вышли несколько сотен женщин. Позже местные власти назвали это акцией в поддержку мобилизации

В Якутске сотни женщин вышли на площадь Орджоникидзе в центре города на акцию протеста против мобилизации.

Как сообщает местная пресса, протестующие исполнили на площади народный хороводный танец осуохай, в центре которого оказались находившиеся на площади полицейские. При этом протестующие скандировали «Нет геноциду!» и «Нет войне!».

Присутствовавшие на месте правоохранители сначала уговаривали собравшихся разойтись, а потом начали задерживать людей. Как сообщается, протестующие сопротивлялись, мешая полицейским уводить задержанных в автобус.

О точном количестве задержанных не сообщается, однако известно, что среди них не только женщины, но и несколько присутствовавших на площади мужчин.

Позже местный телеканал «НВК Саха», входящий в ВГТРК, назвал произошедшее на площади акцией в поддержку мобилизации, а сам танец «женским осуохаем благословения для возвращения живыми мужей и сыновей». Так же акцию назвали и в официальном аккаунте во «ВКонтакте» Общественной палаты Якутии.

Источники: Общественная палата Якутии, SakhaDay, «НВК Саха»

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