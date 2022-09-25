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В Махачкале продолжаются стихийные протесты против мобилизации. Протестующие перекрывают дороги и отбивают задержанных, слышна стрельба

18:07 • 25.09.2022

В Махачкале в Дагестане народный сход против объявленной мобилизации привел к стычкам с полицией. Как видно на многочисленных видео, распространившихся в сети, демонстранты в основном женщины.

Они скандируют «Нет войне!» и сопротивляются полицейским, которые пытаются их задерживать.

В нескольких роликах можно видеть, как протестующие отбивают у полиции задержанных, на одном из них задержанного другие демонстранты достают из автозака.

Широко распространился ролик, в котором полицейский в форме убегает от группы разъяренных женщин. На другом видео полицейский бьет по лицу задержанного, которого в этот момент держат за обе руки. Тем не менее мужчина наносит ответный удар головой, после чего на него набрасываются и избивают, по всей видимости, сотрудники правоохранительных органов в штатском.

Протестующие женщины также предпринимали попытки встать в сцепку и не дать уехать с места событий полицейским автомобилям с задержанными, но их оттеснили сотрудники полиции и люди в штатском.

На одном из видео слышна стрельба, но не видно кто, из чего и куда стреляет.

Источники: 1ADAT, «Подвал Дагестана»

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