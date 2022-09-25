«Слышал звон, да не знает где он». В Израиле опровергли слова главы российского СПЧ про обязательную службу в армии всех новоиспеченных граждан

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал идею призывать в российскую армию выходцев из Центральной Азии, получивших гражданство РФ в последние 10 лет, а в противном случае гражданства их лишать.

При этом он заявил, что так якобы делают в Израиле. «В Израиле, куда сейчас устремилась некоторая часть наших граждан, репатрианту дается срок в 1 год для обустройства на новом месте, после чего он призывается в Армию обороны Израиля вне зависимости от возраста. Считаю, что подобные механизмы могут быть введены и у нас. В ближайшее время рассчитываем провести консультации по этому вопросу с профильными комитетами Государственной Думы и Совета Федерации, а также с Главным правовым управлением Минобороны России», — сказал Фадеев.

Его слова в комментарии «Холоду» опроверг член Российского еврейского конгресса Михаил Гуревич.



«Российские политики и чиновники традиционно ссылаются на западный опыт, в том числе израильский и обычно это происходит по принципу “слышал звон, да не знаю где он”. Что касается реальности, то люди с удовольствием идут служить. Для того чтобы попасть в боевые части нужно пройти конкурс. Израильская армия является одним из главных социальных лифтов Израиля, социальных институтов, где люди знакомятся, женятся, делают карьеры. При этом никакого повального призыва в армию всех граждан и близко нет, большая армия Израилю просто не нужна», — сказал Гуревич.



Как сообщается на сайте Армии обороны Израиля, обязательной служба в армии является лишь для холостых и бездетных мужчин младше 22 лет. При этом те, у кого есть хотя бы один ребенок, освобождены от обязательной службы в армии, а мужчины старше 28 не могут пойти в армию даже добровольно.

Источники: Армия обороны Израиля, SOTA, «Холод»

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