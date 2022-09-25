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«Приходите к нам, мы все понимаем». В Казахстане кинотеатр предложил ночлег бегущим от мобилизации россиянам

12:07 • 25.09.2022

Руководство кинотеатра CinemaPark в Уральске предложило прибывшим в страну, но не нашедшим жилья, россиянам переночевать прямо в своих кинозалах.

«Мы видим на улицах города много приезжих из Российских Федерации, которые ищут ночлег. Приходите к нам, мы все понимаем», – говорится в сообщении администрации CinemaPark. 

Как пишут местные СМИ, после объявления мобилизации в России в Казахстан хлынул поток россиян, нежелающих быть мобилизованными. На этом фоне цены на аренду жилья в Казахстане взлетели. Многие арендодатели стали оповещать своих квартиросъемщиков о повышении цены, либо вообще выселяют их, предпочитая сдавать жилье вновьприбывшим россиянам.

Источник: Kazakh24.info

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