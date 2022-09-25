Казахстанские пограничники задержали россиян, которые пытались нелегально перейти границу, чтобы скрыться от мобилизации

Трое российских граждан были задержаны казахстанским пограничным нарядом на участке границы Костанайской области Казахстана. Задержанные пытались попасть в страну в обход действующего пункта пропуска.
Свои действия россияне объяснили желанием скрыться от призыва в рамках объявленной в России мобилизации.
Как сообщается, после допроса задержанные будут переданы российским властям.
Источник: Комитет национальной безопасности Республики Казахстан
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