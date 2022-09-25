Бывшие преподаватели Шанинки откроют вуз в Черногории

Преподаватели, работавшие в Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинке), регистрируют программу Liberal arts & Science в Черногории.



Об этом пишет «Новая газета. Европа», ссылаясь на бывшего декана факультета медиакоммуникаций Шанинки Ксению Лученко и бывшего заместитель декана Андрея Фетисова.



По их словам, они надеются, что это будет русскоязычная программа и из нее впоследствии вырастет полноценный вуз в Европе, в частности, для российских студентов.

В конце весны в российских вузах началась чистка преподавательского состава от людей с оппозиционными и антивоенными взглядами. В первую очередь ей подверглись факультеты журналистики, свободных наук и искусств.

Так, с поста декана факультета свободных наук и искусств СПбГУ ушел председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. А новым главой департамента медиа в НИУ ВШЭ стал ведущий ВГТРК Эрнест Мацкявичюс.

Также стало известно о закрытии в университете «Синергия» факультета новых медиа, а и отказе факультета журналистики МГУ от модуля «Политическая журналистика».



Источник: «Новая газета. Европа»

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