Бывшего сотрудника штаба Навального и внештатного корреспондента «Дождя» Дениса Кабакова задержали на границе с Казахстаном

На пограничном пункте Исилькуль на границе с Казахстаном Дениса Кабакова задержали сотрудники ФСБ.



В ходе допроса, который продлился около двух часов, спецслужбисты, в основном, задавали вопросы о деятельности петербургских оппозиционеров и бывших сотрудников штаба Навального.

После допроса Кабакова увезли с границы и отпустили, обязав подписать бумагу об уголовной ответственности за попытку покинуть Россию.

Ранее о выдаче сотрудниками ФСБ документов о запрете на выезд некоторым пытающимся покинуть страну россиянам сообщал глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.



Однако, как сообщается, Кабакова заставили подписать какой-то другой документ.



Источник: «Ротонда»

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