В Иране протесты охватили почти всю страну. Президент пообещал «действовать решительно»

За несколько дней массовые уличные протесты охватили большую часть территории Ирана. Полиция попыталась подавить протесты силой. Погибли как минимум 35 демонстрантов, причем 19 из них, включая троих детей, только за последнюю ночь.

В сети распространились многочисленные видео столкновений демонстрантов с полицией, во время которых правоохранители применяют огнестрельное оружие. В городе Ошнавие толпы людей маршируют по улицам без присутствия полиции, но на снятых кадрах слышны громкие взрывы.

В некоторых городах Ирана демонстранты нападают на силовиков, поджигают автомобили и уничтожают памятники и портреты духовному лидеру страны аятолле Хаменеи. По иранским законам это считается тяжким преступлением.

По всей стране задержаны сотни человек. Только в северо-западной провинции Гилян в субботу, было задержано около 739 человек, в том числе 60 женщин. Задержанные, сообщают, что их избивали, пишет Би-Би-Си.

Президент Ирана Эбрагим Раиси пообещал решительно подавить протесты, которые сам он называет беспорядками.

Поводом для массовых демонстраций стала смерть 21-летней девушки, которую иранская полиция нравов задержала за неправильно ношение хиджаба 13 сентября.

После задержания ее доставили в больницу в состоянии комы, а 16 сентября она умерла, не приходя в сознание. В полиции утверждают, что причиной смерти стала внезапная остановка сердца, но родственники девушки настаивают, что у погибшей не было проблем со здоровьем, а полицейские жестоко избили ее.

После того, как новость о смерти девушки распространилась в местных СМИ и соцсетях, иранские женщины начали выходить на улицы, требуя расследования произошедшего. В знак протеста они стали снимать и сжигать свои платки, несмотря на то, что появление на публике женщины без хиджаба считается в Иране преступлением.

Источник: BBC

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