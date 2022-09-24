«Сижу тихо дома, делаю вид, как будто никого нет». «Референдумы» на оккупированных территориях Украины проходят под дулами автоматов

В сети появилось видео с камер наблюдения из подъездов жилых домов Запорожской области. На кадрах члены комиссии и вооруженные люди обходят квартиры с урной для голосования. Сегодня на оккупированных территориях Запорожской области проходит второй день «референдума» о вхождении в состав России, он продлится до 27 сентября.

Жители города Васильевка рассказали телеграм-каналу ASTRA, что поставить галочку против присоединения к России, практически невозможно, так как рядом с членами избирательной комиссии стоят военные с автоматами.

«Единственный способ не участвовать во всем этом — не открывать им двери. Ко мне уже приходили, довольно долго и настойчиво стучали, но я не открыл. Сижу тихо дома, делаю вид, как будто никого нет», — рассказал житель оккупированной Васильевки.

Кроме того, по неподтвержденным данным, в Васильевке задержали несколько человек, которые все таки попытались поставить «не ту галочку».

«Референдум» организован в четырех из пяти районов Запорожской области, только на территориях, которые находятся под контролем российских военных. В списки избирателей включены около 500 тысяч человек.

Источник: ASTRA, Интерфакс

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