Правозащитники сообщают о массовых похищениях мужчин в Чечне

Правозащитники движения «Адат» сообщили, что получили много заявлений о похищениях мужчин и угрозах отправить их воевать в Украину. В основном это касается тех, кто после объявления мобилизации решил уехать из страны.

Одного из похищенных зовут Абу Магамадов, ему 19 лет. После подачи документов на получение загранпаспорта ему позвонили и пригласили подойти для уточнения данных. Сейчас молодого человека удерживают на территории грозненского УМВД.

«Кадыровцы заявляют, что Абу будет мобилизован для участия в "спецоперации" в Украине. Обращаем внимание, что у него военный билет с категорией "В", и он никогда не служил и не оканчивал вуз с военной кафедрой», – отмечают правозащитники движения.

После того, как в Грозном несколько десятков женщин вышли на акцию протеста глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мобилизации в регионе не будет, так как она уже перевыполнена на 254%.

Источник: 1ADAT

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.