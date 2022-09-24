«Мы не мясо!» В России возобновились антивоенные протесты. 

24 сентября во многих городах России проходят акции против мобилизации и войны в Украине. По всей стране уже задержаны десятки человек.

В Иркутске на акцию против мобилизации вышли несколько десятков человек. Практически сразу собравшихся начали задерживать и сажать в автозаки. Только в одном из них было, как минимум, 17 человек.

В Хабаровске мужчина вышел на площадь Ленина с плакатом «Себя мобилизируй, крыса плешивая». Его сразу же задержали. Тоже самое произошло и с девушкой, которая встала с плакатом «Сам воюешь — сам рожай».

В Томске на акции против мобилизации задержали как минимум десять человек. Некоторых из них везут в отдел полиции по Кировскому району.

В Чите полицейские задержали участницу движения «Гражданская Солидарность Забайкалья» Марину Саломатову. Она стояла в одиночном пикете с плакатом «Мы не мясо!».

В Новосибирске в автозаках оказались по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на одного из задержанных. Остальных собравшихся полиция пытается разогнать. Ранее участники акции против мобилизации водили хоровод.

В Улан-Удэ задержали правозащитницу Надежду Низовкину, которая брала интервью у участников акции против мобилизации. А заодно полицейские увели в автозак и всех, кто находился рядом с ней на площади.

Источники: Иркутск анархистский, SOTAvision, ОВД-Инфо, Avtozak LIVE

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