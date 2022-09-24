Фем-активистку Беллу Рапопорт задержали в рамках уголовного дела о «телефонном терроризме»

В Санкт-Петербурге после обыска на 48 часов задержали феминистку Беллу Рапопорт. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Борис Конаков. Сейчас Рапопорт находится в отделе полиции №2.

«Беллу задержали дома в пять утра, изъяли телефон и комп. У человека паника, поскольку она без связи и, к сожалению, не может получить оперативно никакой информации», — написал Конаков.

Также полиция сегодня пришла к ряду петербургских активистов и журналистов. «Фонтанка» со ссылкой на МВД пишет, что в рамках уголовного дела о «телефонном терроризме», которое возбудили еще летом, прошло 15 обысков. Силовики изъяли компьютеры, мобильные телефоны, жесткие диски, агитматериалы и «экстремистскую» литературу.

Издание также утверждает, что в рамках этого дела задержаны уже 11 человек. Среди них журналистка Sota Виктория Арефьева, правозащитники Антон Грачев и Евгения Литвинова, участники движения «Весна» Евгений Затеев и Валентин Хорошенин. У всех прошли обыски.

При этом адвокат Мария Поципун сообщила, что Затеев и Хорошенин проходят по этому делу свидетелями. По ее словам, их задерживать их не стали, и сейчас они находятся дома.

Активисты антивоенного движения «Весна» призывали выходить на акции протеста в день объявления мобилизации, 21 сентября. Тогда по всей стране на акциях против мобилизации было задержано более 1300 человек. С аналогичным призывом «Весна» выступила и сегодня, 24 сентября.

Источники: «Фонтанка», Борис Конаков, Novaya Gazeta. Europe

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