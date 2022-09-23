За ночь в России подожгли несколько военкоматов и городских администраций

В ночь с 22 на 23 сентября в России пытались поджечь, как минимум, два военкомата и два здания местных администраций.

Около полуночи сторож военного комиссариата в городе Свободный Амурской области сообщил, что неизвестный бросил в здание бутылку с зажигательной смесью. Она упала на асфальт, огонь повредил фасад. Пострадавших нет.

Около 6 утра неизвестные пытались поджечь военкомат в Хабаровске. Бутылки с неизвестной горючей жидкостью заложили между решетками окон кабинета начальника отдела по мобилизации и кабинета хранения статистической документации. Пожар быстро потушили сотрудники военкомата, документы не пострадали. Поджигателей ищут.

В городе Камышин в Волгоградской области неизвестный с чулком на голове кинул два «коктейля Молотова» в окно здания городской мэрии.

В поселке Целинный Алтайского края загорелся Дом культуры, где располагается сельская администрация. В результате полностью выгорел офис «Почты России», который находился в том же здании, а помещениях администрации пострадал только потолок.

После того как Владимир Путин 21 сентября объявил о мобилизации неизвестные подожгли военкоматы в Санкт-Петербурге, городе Гай Оренбургской области, забайкальском селе Кыра и Нижнем Новгороде. В Тольятти и на Алтае пытались поджечь здания администраций.

Источники: SHOT, Republic

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