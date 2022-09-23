Военкомы в Самарской и Свердловской области заменили запрет выезда из городов на запрет покидать страну

В нескольких регионах военные комиссары выпустили новые приказы, по которым военнообязанным запрещено покидать пределы страны. Ранее в приказах региональных военкомов был прописан запрет для солдат и офицеров запаса покидать пределы городов и районов проживания. В новых версия приказов вместо этого уже запрет на выезд за пределы Российской Федерации.

На момент публикации новости новые версии приказов с запретом на выезд за пределы страны издали военкомы в Самарской и Свердловской областях.

Источники: Павел Чиков, It's My City

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