В Совфеде предложили предоставить воюющим в Украине кредитные каникулы, а погибшим — списывать кредиты

Сенаторы разработали законопроект, который предполагает списание непогашенных кредитов граждан, погибших в ходе войны в Украине. Также документ предусматривает списание кредитов тех, кто находился на иждивении у погибшего.

Там же прописаны и правила предоставления кредитных каникул отправленным на войну заемщикам. Для этого им надо будет обратиться в банк, где такое обращение должно быть рассмотрено в течение пяти дней.

По итогам рассмотрения выплаты воюющего заемщика могут быть заморожены на определенный срок или снижены.

Если ответ от банка не будет получен в течение десяти дней, льготный период устанавливается автоматически со дня направления требования или с даты, указанной в нем.

При этом в документе не уточняется ни на сколько будут замораживаться выплаты, ни на сколько они будут будут снижаться.



Как пояснил «Холоду» независимый экономический эксперт Семен Новопрудский, согласно действующим на данный в России нормам, в случае смерти заемщика кредит либо гасится за счет страховки, если умерший был застрахован, либо долг переходит к наследникам, вступившим в права наследования. В таком случае размер унаследованного долга не может превышать суммарную стоимость всего наследства.



Источник: Совет Федерации, «Холод»

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