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В Петербурге участников антивоенной акции уже почти сутки держат в автозаках и заставляют подписывать пустые бланки 

09:56 • 23.09.2022

Арестованных участников антивоенной акции в Петербурге, которые находятся в отделении полиции №26, со слов силовиков, планируют направить отбывать арест в Петрозаводск. Об этом сообщает ОВД-Инфо. 

По данным проекта, всего в ОП №26 находится около 15 человек. Полицейские отказываются передавать им воду и требуют подписать пустые бланки. 

Около пяти утра стало известно, что некоторых арестованных участников акции после решения Невского суда об их аресте почти сутки держат в автозаке возле спецприемника на Захарьевской улице. Людей не выпускают даже в туалет. 

В отделении полиции №2 Петербурга сейчас находится уже больше 40 участников акции против мобилизации.

«Состояние людей ужасное, многих девушек трясет в слезах. Сотрудники молча переступают тела. На обоснованные требования предоставить хоть какие-то спальные места ответ был: „Вы задержаны, это и есть ваши ограничения, меняйтесь пересменками“», — рассказала одна из арестованных. 

Также арестованные противники войны в Украине рассказывают, что в ОП №2 и №18 их содержат в помещениях с клопами. 

Источник: ОВД-Инфо

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