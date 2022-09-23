«В Чечне 130 женщин вышли с протестом против мобилизации, их всех задержали». Как проходит мобилизация на Северном Кавказе

После того, как Владимир Путин объявил о мобилизации, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил: «Поручение главы государства выполним на 100%». В этот же день в республике прошел митинг против мобилизации. Это, как сообщают авторы подкаста «свобода (не) за горами», практически первая акция против власти за годы правления Кадырова.

Утром местные жительницы собрались у мечети «Сердце Чечни» в Грозном. Площадь сразу оцепили, а всех собравшихся задержали. По данным телеграм-канала 1ADAT, на митинге было задержано 130 участниц. Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что задержанных было 15-20 человек и все они «враги народа», которые «получили деньги от европейских организаций».

Нескольких участниц акции удерживали около суток, а их сыновей заставили пойти «добровольцами» на войну. По словам Кадырова, они уже мобилизованы и отправлены в Украину. Глава Чечни пригрозил, что мужей и детей тех, кто выйдет на митинги, будут отправлять «на передовую».

На этом фоне в республике выросло количество заявлений на получение загранпаспорта. А в телеграм-каналы начали публиковать видео с «проводов» у военкоматов и списки призывников, некоторым из которых только исполнилось 18 лет.

На следующий день, 22 сентября, Рамзан Кадыров сообщил, что мобилизации в регионе не будет, так как она уже перевыполнена на 254%. Также, по его словам, в республике есть резерв из тысяч добровольцев. Глава Чечни призвал матерей «соблюдать спокойствие».

«Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений Минобороны России. Все кандидаты на службу прошли через военный комиссариат. Мы проработали этот механизм с самого начала, еще до объявления частичной мобилизации. Что касается тех, кто бьет себя в грудь, кричит, что он патриот, но покинул на период мобилизации Россию, то для таких трусливых подонков путь обратно должен быть закрыт навсегда», — написал Кадыров.

В пятницу в Грозном решили провести митинг в поддержку мобилизации и войны. На центральной площади города у людей проверяли телефоны, а рядом дежурили военные бронемашины «Федерал».

В Дагестане 21 сентября военнослужащим запаса запретили выезжать за пределы места жительства, даже без мобилизационных предписаний и повесток. Компаниям приказали уволить мобилизованных и обеспечить их явку в военкоматы к укзанному в повестках сроку. Мобилизации подлежат и те, кого уволили с контрактной службы.

Во второй день мобилизации жители села Бабаюрт перекрыли федеральную трассу. Несколько человек собрались у местного военкомата. Там произошла стычка с одной из сотрудниц учреждения.

В Ингушетии повестки начали разносить 22 сентября. В столице республики Магасе участковые, если не находили призывников, оставляли повестку в дверях. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что военкоматы работают в круглосуточном режиме. Для мобилизации граждан, по его словам, будет полностью задействован весь муниципальный ресурс.

Источник: «свобода (не) за горами»

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