Поддержать
Новости

«У меня тоже сын, но он не подлежит [призыву]». Как военком, чей ребенок остается дома, объяснял другим почему им надо отправить сыновей на войну

09:21 • 23.09.2022

В Кабардино-Балкарии местные жители возмущены частичной мобилизацией. Российский кинорежиссер Кантемир Балагов выложил видео, на котором военком объясняет собравшимся женщинам, почему они должны отправить сыновей на войну в Украине. 

В начале короткого ролика женщина за кадром возмущается тем, что военком забрал ее сыновей. 

«Из моего дома двоих сыновей забрали. Зачем?» – спрашивает жительница КБР. 

Военком, который стоит на сцене Дома культуры отвечает, что ничего не знает об этом. А потом зачем-то добавляет, что у него тоже есть сын, который призыву не подлежит. После этого разобрать слова на видео невозможно из-за возмущенных криков толпы. 

Накануне, в городе Баксан в Кабардино-Балкарии местные жители собрались на стихийный митинг против мобилизации. Видео с места событий опубликовал телеграм-канал Astra. На кадрах видно, что люди собрались на площади перед зданием администрации.

Источники: Кантемир Балагов, ASTRA

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»