«У меня тоже сын, но он не подлежит [призыву]». Как военком, чей ребенок остается дома, объяснял другим почему им надо отправить сыновей на войну

В Кабардино-Балкарии местные жители возмущены частичной мобилизацией. Российский кинорежиссер Кантемир Балагов выложил видео, на котором военком объясняет собравшимся женщинам, почему они должны отправить сыновей на войну в Украине.

В начале короткого ролика женщина за кадром возмущается тем, что военком забрал ее сыновей.

«Из моего дома двоих сыновей забрали. Зачем?» – спрашивает жительница КБР.

Военком, который стоит на сцене Дома культуры отвечает, что ничего не знает об этом. А потом зачем-то добавляет, что у него тоже есть сын, который призыву не подлежит. После этого разобрать слова на видео невозможно из-за возмущенных криков толпы.

Накануне, в городе Баксан в Кабардино-Балкарии местные жители собрались на стихийный митинг против мобилизации. Видео с места событий опубликовал телеграм-канал Astra. На кадрах видно, что люди собрались на площади перед зданием администрации.

Источники: Кантемир Балагов, ASTRA

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