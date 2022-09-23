Россия на треть увеличила военный бюджет

В этом году расходы страны на национальную оборону оцениваются более чем в 4,5 триллиона рублей. Это на 1,2 триллиона больше, чем в утвержденном на 2022-2024 годы бюджете. Об этом пишут «Ведомости» ссылаясь на подготовленные Минфином «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 годы».

Из документа следует, что за три года расходы на ведомства силового блока составят в среднем 5,7% ВВП. Для сравнения, доля расходов раздела «Здравоохранение» в бюджете в этом году по отношению к объему ВВП планируется на уровне 0,9%.

Расходы на оборону будут расти как минимум ближайшие два года. Так, в 2023 году на эти цели планируется потратить почти 5 триллионов рублей. Раньше эта цифра была чуть больше 3,5 триллионов. А в 2024 году – 4,6 триллиона рублей вместо 3,8. На 2025 год на национальную оборону тоже заложено более 4 триллионов рублей.

В этом году на «нацбезопасность и правоохранительную деятельность» потратили, как и планировалось, около 2,8 триллиона рублей. Однако со следующего года расходы по этой статье резко вырастут. В 2023 году на эти цели направят 4,2 триллиона вместо 2,9 триллиона. А в 2024 и 2025 по 4,3 триллиона рублей.

Также значительные средства будут направлены на «восстановление дружественных территорий и укрепление национальной обороны». Сколько именно денег на это выделят – не сообщается.

Источник: «Ведомости»

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