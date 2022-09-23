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БГТУ опубликовал «приказ» Минобразования Беларуси с требованием привести студентов в военкомат. Вероятно, сайт вуза был взломан

22:49 • 23.09.2022

На сайте Белорусского государственного технического университета появился приказ Минобразования, изданный для «проверки боеготовности» вооруженных сил Беларуси. В нем ведомство якобы потребовало от вузов «подготовить полные списки совершеннолетних студентов мужского пола», «подготовить документы, необходимые для получения академического отпуска» и проконтролировать явку студентов в военкомат «для сверки персональных данных».

БГТУ опубликовал «приказ» Минобразования Беларуси с требованием привести студентов в военкомат. Вероятно, сайт вуза был взломан

Как пишет активист Антон Мотолько, документ «является поддельным»: «На это указывает его оформление, не соответствующее элементарным требованиям делопроизводства. Вероятно, сайт университета был взломан».

Обновлено в 23.21. Обновлен заголовок, добавлена цитата Антона Мотолько. Изначально в публикации говорилось, что документ действительно является приказом Министерства образования.

Источник: Белорусский государственный технический университет

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