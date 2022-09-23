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«Никто не спрячется». Будет три волны призыва до 10 ноября 

14:51 • 23.09.2022

В одном из военкоматов семьям призывников сообщили, что в России планируется провести три волны призыва в рамках объявленной Владимиром Путиным мобилизации. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на аудиозапись встречи в военном комиссариате Омска, подлинность которой проверить невозможно. 

На записи, которую телеканалу прислал один из читателей, предположительно сотрудница военкомата рассказывает родственникам как будет проходить призыв. По ее словам, будет три волны: с 26 сентября по 10 октября, с 11 октября по 25 октября и с 26 октября по 10 ноября.

В какой-то момент сотрудницу спрашивают, как могут узнать о повестке люди, улетевшие в отпуск. 

«Если он улетел вчера, а сегодня на его имя появилась повестка, в течение трех дней он должен прилететь, иначе уголовная ответственность 15 лет лишения свободы. Никто не спрячется, никто не скроется, ни про кого не забудут, найдут всех», – ответила она.

О трех волнах призыва также сообщили в одном из военкоматов Красноярского края. 

Источник: «Дождь»

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