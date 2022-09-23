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Мобилизовать планируется 1,2 миллиона человек. В основном из сельской местности — «Медуза»

16:43 • 23.09.2022

В рамках объявленной в России мобилизации планируется призвать на военную службу 1,2 миллиона человек. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на собственный источник, близкий к одному из федеральных министерств.

При этом, по данным издания, в Москве планируется призвать лишь 16 тысяч человек, а в Петербурге около 3,2 тысячи человек.

По словам источника «Медузы», федеральные власти «рекомендовали набирать по минимуму»  из областных центров. Он добавил: «Идут по сельским районам, там нет СМИ, оппозиции и больше поддержки [войны]».

Министр обороны России Сергей Шойгу после объявления мобилизации заявил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов.

Предельное количество людей, подлежащих призыву в рамках мобилизации, указано в одном из пунктов соответствующего указа президента. Однако, после публикации документа выяснилось, что пункт о количестве мобилизуемых скрыт под грифом «для служебного пользования». 

Днем позже «Новая газета. Европа» сообщила со ссылкой на источник в администрации президента, что в скрытом от широкой аудитории пункте говорится о призыве до миллиона человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту информацию ложной, но не уточнил какая на самом деле цифра там указана.

Источник: «Медуза»

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