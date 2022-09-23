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«Куска похоронили как героя». Криминальный авторитет из Татарстана, завербованный ЧВК «Вагнера», погиб на войне в Украине

21:57 • 23.09.2022

В Нижнекамске прошли пышные похороны бывшего лидера ОПГ «Кусковские» Игоря Куска. Он отбывал срок в колонии Сыктывкара, где был завербован в ЧВК «Вагнера», после чего отправился воевать в Украину.

Как пишут местные СМИ, погибший был весьма неоднозначной фигурой, снискавшей уважение у многих местных жителей. Он воевал в Афганистане в составе контингента советских войск, а вернувшись, руководил местной ветеранской организацией и преподавал физкультуру и единоборства для подростков. В то же время общественную и преподавательскую деятельность Куск совмещал с преступной. Несколько его учеников вошли в созданную им ОПГ, на счету которой не только вымогательства, но и убийства.

В 2015 году коллегия присяжных Верховного суда Татарстана признала Игоря Куска виновным в создании и руководстве преступным сообществом, а также в незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов и совершении двух убийств. Суд приговорил его к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Из колонии авторитетный «афганец» и отправился на новую войну. Точные обстоятельства его смерти неизвестны — по одной версии он подорвался на мине, по другой был убит осколком, попавшим в голову. Хоронили авторитета в закрытом гробу.

Проводить в последний путь Куска на кладбище в поселке Красный Ключ, как пишет местная пресса, собрались порядка 700 человек — семья, друзья детства, воины-афганцы, а также представители военкомата и администрации Нижнекамского района. 

Источник: «Реальное время»

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