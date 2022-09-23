Из 450 депутатов Госдумы на фронт попросились только четверо. Один из них – Виталий Милонов. Он уже в Донбассе

Секретарь генсовета партии «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что Минобороны рассмотрит заявления четырех депутатов Госдумы от партии власти с просьбой отправить их на войну.

Служить решили председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол.

«Хубезов, Саблин и Милонов с первых дней СВО [войны] вместе с нами работают на Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима. Они хорошо знают, каково это быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами. Что такое борьба за право быть русским», – написал Турчак в своем телеграм-канале.

Депутат Дмитрий Хубезов записал видео посвященное мобилизации. Он считает, что огромное количество негативных постов в интернете, которые появились после обращения Владимира Путина, срежиссированы Западом.

Зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, судя по всему, уже находится в Донбассе. Вчера на своей странице во «ВКонтакте» парламентарий выложил видео как он стреляет из артиллерийского орудия. Милонов написал, что он, многодетный отец и депутат не отсиживается.

«Передаю привет всем диванным критикам, кто отсиживается и не следит за своим поганым языком. Священный долг мужчины - защищать свою Родину», – подчеркнул ярый борец с ЛГБТ.

Источники: Андрей Турчак, Дмитрий Хубезов, Виталий Милонов

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