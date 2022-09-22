Задержанным после антивоенных протестов в ОВД вручали повестки — даже людям с инвалидностью

Как рассказала «Холоду» координатор правовой помощи по уголовным делам «ОВД-Инфо » Ева Левенберг, задержанным на вчерашних протестах массово выдавали повестки в военкомат, в том числе и людям с инвалидностью.

«Эти повестки вручались вне зависимости от того, насколько годны были люди к военной службе. Вручали всем мужчинам, вне зависимости от годности, очередности призыва, даже инвалидам с нерабочей группы и бессрочным инвалидам, которых в принципе не могут призвать на данную службу», — рассказала Левенберг. По ее словам, о вручении повесток женщинам информации пока нет.

Также нет данных о применении физического насилия при отказе от повестки. «Но психологическое давление было сильным. Людям угрожали, говорили, что "сейчас напишут отказ от получения", этот отказ передадут в СК и "вас посадят на десять лет". Кто-то в итоге подписывал, кто-то нет. Кто отказался — на тех составляли акты об отказе, но повестка в любом случае считалась врученной », — поясняет Левенберг.

При этом, как Левенберг, повестки выдавали люди в штатском, кто именно — не ясно. Они не представлялись и не имели никаких опознавательных знаков. Большинство из зафиксированных «ОВД-Инфо » случаев выдачи повестки в отделе полиции — в Москве, в частности — в ОВД по районам Марфино, Коптево, проспект Вернадского, Теплый Стан, Можайский и Соколиная гора.

Вчера в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции протеста против мобилизации. Задержанные на митингах массово сообщали, что в отделах полиции им вручают повестки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что эта практика не противоречит закону.

Источник: «Холод»

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