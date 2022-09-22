В военкомате Набережных Челнов мобилизованным сообщили, что на войну отправятся 3000 горожан и служить они будут до ее окончания

Издание «Idel.Реалии» опубликовала расшифровку аудиозаписи, сделанной, предположительно, в местном военкомате.

На записи представитель военкомата инструктирует мобилизованных по поводу сроков их отбытия на войну. По его словам, призванные мужчины отправятся сначала в танковое училище в Казани, а оттуда на территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также на другие занятые российскими войсками украинские территории.

Говорящий отмечает, что мобилизованные будут служить в «третьем эшелоне», в задачи которого входит тыловое обеспечение первого и второго эшелонов, непосредственно принимающих участие в боевых действиях.

Он также сообщает, что служить мобилизованные будут «до кончания специальной военной операции», а всего на войну из города в ближайшие дни отправится три тысячи человек. По данным 2016 года население Набережных Челнов составляет 526 тысяч человек.



Источник: «Idel.Реалии»