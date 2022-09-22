В Санкт-Петербурге, Забайкалье и Оренбургской области подожгли военкоматы

В городе Ломоносове, который входит в состав Санкт-Петербурга, ночью загорелся районный военкомат. Судя по фотографиям, появившимся в телеграм-каналах, возгорание началось в кабинете на первом этаже. Само помещение принадлежало церкви Николая Чудотворца. На втором этаже здания находится «зооуголок» с рептилиями.

В городе Гае Оренбургской области неизвестные также подожгли здание военкомата. Местные издания написали, что «пламя не распространилось по всему зданию, а испортило только одну стену».

Еще один военкомат попытались поджечь в Забайкалье в селе Кыра. По данным «Роспартизан», «коктейль Молотова» разбил окно на первом этаже, горючая жидкость разлилась на документы в одном из кабинетов. Пожар не произошел.

Источник: «Роспартизаны» (1, 2, 3)