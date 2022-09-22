В Москве призвали мужчину, который не служил и не имеет боевого опыта

В интернете появилось видео, снятое, как утверждается, у военкомата в Савеловском районе Москвы. Мужчина, представившийся 32-летним Виктором Бугреевым, рассказал, что вчера получил повестку, предписывающую явиться в военкомат для сверки документов воинского учета. При этом он не служил в армии и не имеет боевого опыта. По словам Бугреева, он кандидат экономических наук, работает айти-специалистом в «Сбере».

В военкомате Бугрееву сказали, что его отправят в Наро-Фоминск. Также ему сообщили, что он будет служить в теробороне.

«Когда я пришел, выдали повестку, по которой сегодня же я должен отправиться в войска. Я никогда не служил, не проходил воинскую службу, не имею военной специальности, не имею военной кафедры. Поеду, что делать. Или уголовное дело», — рассказал журналистам мужчина.

Ранее на пары Бурятского государственного университета пришли Росгвардия и военная полиция, учащихся забирали прямо с пар в военкоматы. Родственники трех военнообязанных, получивших повестку в первый день мобилизации, рассказали «Агентству», что их близкие проходили лишь срочную службу и не имеют никакого боевого опыта.

Источник: «Осторожно, Москва», The Village, «Агентство»