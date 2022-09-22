В Крыму предложили сократить список заболеваний, освобождающих от военной службы

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала «обновить критерии годности», исключив заболевания, которые освобождают от военной службы. Сенатор привела в пример плоскостопие и сколиоз.

«Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву. Сейчас России необходима не только добровольческая профессиональная армия, но увеличение резерва годных к службе молодых людей», — сообщила сенатор.

Сейчас на службу не берут с сильной близорукостью, дальнозоркостью, астигматизмом, слишком высоким или низким давлением, плоскостопием, сколиозом, кожными заболеваниями или болезнями желудка. Также в армию не берут из-за глухоты, немоты, астмы, эпилепсии, расстройств личности и прочего.

Источник: РИА «Новости»