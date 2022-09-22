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В аэропорту в Минске проверяют мужчин с российскими паспортами

22:19 • 22.09.2022

Граждан России, уезжающих из-за мобилизации, проверяют в минском в аэропорту. В проверках задействована белорусская милиция.

«Наша Нiва» и Deutsche Welle пишут, что белорусские силовики отслеживают россиян, сбежавших от мобилизации. 21 сентября они получили распоряжение «идентифицировать» граждан РФ, приехавших в Беларусь.

«Пока на уровне устных распоряжений доведено наблюдать за квартирами на сутки, отслеживать новые машины во дворах с российскими номерами. Собирать информацию, проверять документы», — сообщил журналистам белорусский оперативник.

Источник предположил, что в случае выявления тех, кто прячется от мобилизации, их могут передавать России.

Источник: Deutsche Welle, «Наша Нiва»

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