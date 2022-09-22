Российским мужчинам призывного возраста начали ограничивать права на перемещение внутри страны

В некоторых регионах России военные комиссары начали издавать приказы о запрете для резервистов покидать города, в которых они живут.

В частности, такое распоряжение отдал военный комиссар Воронежской области.

Накануне, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России не будет ограничений на перемещение для подлежащих мобилизации граждан (пока им не пришла повестка). В то же время, он «посоветовал» гражданам не выезжать за границу и даже не покидать городов, в которых они живут.

«У нас частичная мобилизация. Она касается не всей страны. Поэтому дополнительных ограничений, на мой взгляд, вводиться не будет. Вы можете спокойно поехать в Красноярск или в Омск, но я бы вам не советовал ехать отдыхать в Турцию», — сказал он журналистам.

Картаполов добавил, что несмотря на то, что до получения повестки гражданин может свободно перемещаться по России, «лучше этого не делать».



Источник: «Вот Так»