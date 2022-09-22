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Путин уволил еще одного командующего и решил лично руководить войсками — CNN

21:46 • 22.09.2022

Российское военное руководство не знают, как реагировать на контрнаступление ВСУ в Харьковской области. Журналисты CNN считают, что сейчас в оборонном ведомстве раскол, который усложняется тем, что президент России Владимир Путин напрямую пытается командовать генералами.

CNN пишет, что, судя по перехватам разговоров российских офицеров, они спорят друг с другом и жалуются родным и друзьям на то, как принимаются решения в Москве.

Представитель НАТО подтвердил CNN, что после поражения российских войск в Харьковской области уволили командующего западной группировкой ВС РФ Романа Бердникова. Источник журналистов отметил, что командующий продержался на должности лишь 15 дней. 11 сентября о его увольнении сообщил пресс-центр Главного управления разведки Минобороны Украины.

Источник: CNN

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