Секретный пункт указа о мобилизации позволяет призвать миллион человек — «Новая газета. Европа»

Засекреченный седьмой пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны призвать на службу в армию один миллион человек. Об этом пишет «Новая газета. Европа», ссылаясь на собственный источник в администрации президента.

После того, как Владимир Путин в телеобращении к нации объявил о начале в России частичной мобилизации, текст соответствующего президентского указа был опубликован на сайте портала правовой информации.

Вместо седьмого пункта в документе значилось «для служебного пользования». Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о содержании скрытого пункта, сообщил, что он касается количества граждан, которых предполагается мобилизовать.

В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу в интервью каналу «Россия 24» заявил, что в рамках объявленной мобилизации предполагается призвать на службу в армию 300 тысяч человек, отметив что это лишь около одного процента от 25-миллионного мобилизационного ресурса страны.

Источник «Новой газеты. Европа» в администрации президента подчеркнул, что сначала обсуждался вопрос занесения под гриф «для служебного пользования» всего текста указа целиком — о необходимости такого шага говорили представители Минобороны. Однако, позже было принято решение скрыть от широкой публики только седьмой пункт.

«Цифру несколько раз исправляли, и в итоге, остановились на миллионе», — уточнил собеседник издания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее, уже после публикации материала, назвал данные «Новой газеты. Европа» ложью.

Источники газеты в различных ведомствах, которые обычно получают полные тексты президентских указов, сообщили, что в их учреждения указ о проведении частичной мобилизации также пришел со скрытым седьмым пунктом.

Обновлено в 17:10. Добавлен комментарий Дмитрия Пескова.

Источник: «Новая газета. Европа»