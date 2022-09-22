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Мобилизованным гражданам сохранят рабочие места. День назад в Минобороны говорили наоборот

22:45 • 22.09.2022

Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. После войны они смогут вернуться на ту же работу. Зарплаты в период нахождения в Украине, судя по сообщению правительства, не будет.

21 сентября в Минобороны сообщили, что работодатели должны увольнять мобилизованных из-за повестки из военкомата. Ответ Минобороны процитировал бывший главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Основанием для расторжения трудового договора будет та же повестка военкомата. Согласно п. 2 Указа Президента граждане после призыва переходят на службу в ряды Вооруженных сил РФ по контракту (п. 2 Указа)», — со слов бывшего главного редактора «Эхо Москвы» ответили в Минобороны.

Источник: РБК, Алексей Венедиктов

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