Минобороны России: за сутки мобилизации в военкоматы самостоятельно пришли 10 тысяч человек

Минобороны РФ выпустило разъяснения по поводу отсрочек от мобилизации, выплат, квот на набор из регионов и призыву живущих за границей россиян. Как сообщило ведомство, около 10 тысяч человек прибыли в военкоматы, не дожидаясь повестки.

При этом Минобороны не установило очередность призыва граждан. Согласно сообщению, приоритет отдается определенным специальностям, среди которых стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.

Также в Минобороны сообщили, что в армии есть должности, на которые при мобилизации могут привлечь женщин с соответствующими военно-учетными специальностями, но потребность в них «минимальная».

Источник: Минобороны России

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