Мигрантов, недавно получивших российское гражданство, хотят лишать его за отказ от службы в армии

Мигрантов из стран Средней Азии, которые недавно получили российское гражданство, могут лишить его за отказ служить в армии РФ. О разработке такой инициативы сообщил член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Он не уточнил, кем и где разрабатывается это нововведение.

По словам Кабанова, лишать гражданства предполагается не только мужчин, которые отказались служить, но и членов их семей. Он уточнил, что речь идет о людях из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, получивших гражданство РФ менее 10 лет назад.

20 сентября для иностранцев, заключивших контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ, упростили процедуру получения российского паспорта. Соответствующий закон был принят Госдумой. Согласно этому документу, для получения гражданства достаточно будет отслужить в армии один год, тогда как ранее для получения паспорта требовалось прослужить не менее трех лет. Этим же законом был сокращен минимальный срок контракта на службу в армии для иностранцев — с пяти лет до одного года.

Тогда же мэр Москвы Сергей Собянин заявил об открытии пункта для заключения контрактов с российской армией на территории миграционного центра «Сахарово».

Ранее власти Казахстана, Узбекистана и Киргизии официально выступили против участия своих граждан в войне против Украины. В Узбекистане тем, кто отправится воевать, пригрозили уголовной ответственностью за наемничество.

Источник: The Moscow Times

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