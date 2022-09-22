Экс-редактора и редакторок DOXA Аллу Гутникову, Наташу Тышкевич и Володю Метелкина объявили в федеральный розыск

МВД объявило в федеральный розыск экс-редактора и редакторок DOXA Аллу Гутникову, Наташу Тышкевич и Володю Метелкина. Бывшего редактора Армена Арамяна в базе розыска не оказалось.

В апреле Гутникову и трех других редакторов и редакторок журнала — Владимира Метелкина, Наталью Тышкевич и Армена Арамяна — приговорили к двум годам исправительных работ по делу о вовлечении подростков в митинги. Также им запретили администрировать сайты в течение трех лет. После вынесения приговора журналисты покинули Россию.

Во время следствия они находились под домашним арестом больше года. Поводом для возбуждения дела стал ролик, в котором Метелкин, Гутникова, Тышкевич и Арамян обратились к властям перестать запугивать студентов перед протестами в январе 2021 года.

Источник: «Медиазона», DOXA

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