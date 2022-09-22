«Аэрофлот» вернет деньги за билеты мобилизованным россиянам

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что полностью вернет деньги мобилизованным гражданам, которые купили билет до 21 сентября. При этом продажа билетов пока остается доступной без дополнительных документов.

Для того, чтобы вернуть деньги, нужно обратиться в место покупки билета и предъявить повестку, мобилизационное предписание или отказ на выезд из региона. Деньги обещают вернуть членам семьи мобилизованного или третьим лицам, указанным в документах.

Ранее военные комиссары Якутии, Татарстана, Самарской области и Дагестана подписали приказ о мобилизации. Этот документ запрещает мужчинам, не получившим повестку, выезжать за пределы своих городов. Также, согласно документу, все офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса, проживающие постоянно на этих территориях и получившие повестки, обязаны явиться в военкоматы.

Источник: «Аэрофлот»