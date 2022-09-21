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«Я мог бы дома сидеть, но я бы себе этого не простил». Прокремлевский телеграм-канал выдал сотрудника Russia Today за москвича, спешащего в военкомат

15:30 • 21.09.2022

Телеграм-канал Readovka опубликовал уличное интервью с «простым москвичем», который являясь рядовым запаса спешит явиться в военкомат в связи с объявленной частичной мобилизацией.

«Я мог бы дома сидеть и не париться, но я бы просто себе не простил», — говорит в кадре мужчина в модной шляпе и очках.

Между тем на шее у этого мужчины, оказалась лента с символикой пропагандисткого ТВ-канала Russia Today. Обычно на таких лентах сотрудники редакций носят пропуск или магнитный ключ для доступа на свои рабочие места.

Источник: Readovka


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