Троих иностранцев, приговоренных к смертной казни в самопровозглашенной ДНР, освободили

В твиттере государственного Саудовского информационного агентства появилось видео, где британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, которых приговорили к смертной казни в ДНР, выходят из самолета и жмут руки саудовским чиновникам.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Терез Коффи подтвердила освобождение Эйдена Аслина, который вступил в ВСУ и попал в плен в апреле.

Всего при посредничестве Саудовской Аравии и президента Украины Владимира Зеленского из российского плена было освобождено пятеро граждан Великобритании. Их имена не называются.

«Россия должна прекратить безжалостную эксплуатацию военнопленных и задержанных гражданских в политических целях», — сообщила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которая также подтвердила освобождение британцев.

Раннее суд в ДНР приговорил к смертной казни по обвинению в наемничестве и насильственном захвате власти группой лиц британца Шона Пиннера и Эйдана Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна.

Обновлено в 23:03. Добавлена информация про освобожденных иностранцев, обновлен заголовок.

Источник: «Русская служба Би-Би-Си»