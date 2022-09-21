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В России и в городах мира начались протесты против частичной мобилизации. В Сибири и на Дальнем Востоке задерживают людей

15:58 • 21.09.2022

Активисты «Весны» призвали россиян, выступающих против мобилизации, которую сегодня объявил президент России Владимир Путин, выходить в центры своих городов сегодня к 19:00 (по МСК — Прим. «Холода»). Инициативу «Весны» поддержали соратники Алексея Навального. В Томске, Улан-Удэ и Иркутске уже начались акции протеста, полиция начала задержания. 

Также антивоенные акции были анонсированы в Вене, Риге, Ереване, Берлине и других городах. Людей призывают выходить к местным российским посольствам.

Участницы активистского движения «Мягкая сила» объявили акцию — «300 тысяч подписей вместо 300 тысяч резервистов». Движение запустило петицию против общей и частичной мобилизации. На данный момент ее подписали свыше 200 тысяч человек из необходимых 300 тысяч. 

Источник: Юлия Галямина, «Весна», «Медуза»

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