В России и в городах мира начались протесты против частичной мобилизации. В Сибири и на Дальнем Востоке задерживают людей

Активисты «Весны» призвали россиян, выступающих против мобилизации, которую сегодня объявил президент России Владимир Путин, выходить в центры своих городов сегодня к 19:00 (по МСК — Прим. «Холода»). Инициативу «Весны» поддержали соратники Алексея Навального. В Томске, Улан-Удэ и Иркутске уже начались акции протеста, полиция начала задержания.

Также антивоенные акции были анонсированы в Вене, Риге, Ереване, Берлине и других городах. Людей призывают выходить к местным российским посольствам.

Участницы активистского движения «Мягкая сила» объявили акцию — «300 тысяч подписей вместо 300 тысяч резервистов». Движение запустило петицию против общей и частичной мобилизации. На данный момент ее подписали свыше 200 тысяч человек из необходимых 300 тысяч.

Источник: Юлия Галямина, «Весна», «Медуза»