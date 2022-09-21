Участнице антивоенной акции в Екатеринбурге угрожают уголовным делом

Задержанной участнице акции против частичной мобилизации угрожают возбуждением уголовного дела по статье о «применении насилия к представителю власти».

По данным издания «Вечерние ведомости», некие сотрудники МВД утверждают, что девушка применила к ним силу, однако никаких подробностей пока не известно.

К девушке, которая вместе с другими задержанными находится в отделении полиции №5, не допускают ее адвоката Наталью Новикову. Об этом она сама сообщила журналистам.

Всего на антивоенной акции в Екатеринбурге задержали, как минимум, 45 человек, сообщает ОВД-Инфо.

Источник: «Вечерние ведомости», ОВД-Инфо