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Участнице антивоенной акции в Екатеринбурге угрожают уголовным делом

20:35 • 21.09.2022

Задержанной участнице акции против частичной мобилизации угрожают возбуждением уголовного дела по статье о «применении насилия к представителю власти». 

По данным издания «Вечерние ведомости», некие сотрудники МВД утверждают, что девушка применила к ним силу, однако никаких подробностей пока не известно.

К девушке, которая вместе с другими задержанными находится в отделении полиции №5, не допускают ее адвоката Наталью Новикову. Об этом она сама сообщила журналистам. 

Всего на антивоенной акции в Екатеринбурге задержали, как минимум, 45 человек, сообщает ОВД-Инфо. 

Источник: «Вечерние ведомости», ОВД-Инфо

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