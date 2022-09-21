Совфед принял поправки в УК о «мобилизации» и «военном времени»

Совет Федерации одобрил принятые Госдумой накануне поправки, которые вводят в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время», а также наказания за сдачу в плен, мародерство, оставление части и неисполнение приказа.

Кроме того, сенаторы одобрили закон о предоставлении российского гражданства в упрощенном порядке тем, кто отслужил год в российской армии по контракту.

Днем раньше Госдума единогласно одобрила эти изменения сразу во втором и третьем чтениях. Принятый законопроект добавляет в Уголовный кодекс две новых статьи — «Добровольная сдача в плен» (статья 352.1) и «Мародерство» (статья 356.1).

Так, за сдачу в плен — если нет признаков государственной измены — теперь будет грозить от трех до 10 лет лишения свободы. За мародерство — вплоть до 15 лет колонии. При этом в статьях есть отягчающие обстоятельства — «в период мобилизации или военного положения, в военное время» (статья 63).

Также поправками была ужесточена ответственность за самовольное оставление части. Так, если военный оставил часть в «в период мобилизации или военного положения, в военное время» на срок до 10 дней, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Если военнослужащий покинет часть на месяц — семь лет, а если больше месяца, то уже 10 лет.

Источник: «Коммерсантъ»