Нет «желания воевать» и «буду решать этот вопрос на другом уровне». Сыновья Пескова и Мишустина не захотели ехать на фронт

Ведущий YouTube-канала «Популярная политика» Дмитрий Низовцев позвонил в прямом эфире сыну премьер-министра Михаила Мишустина Алексею. Он представился военкомом и спросил молодого человека не хочет ли тот записаться добровольцем на войну.

«Можете ли вы на фронт, ну, конечно, не на фронт — я вас ничем не запугиваю, а прийти, записаться, чтобы быть у нас в резерве и чтобы в будущем вас мобилизовали», — спросил Низовцев.

23-летний Алексей на это ответил, что учится на магистерской программе и «желания воевать» у него «пока не возникало». Также в ходе разговора сын премьер-министра сказал, что его «пока не надо» записывать в добровольцы, так как он «занимается своим образованием».

Ранее в том же эфире Низовцев позвонил сыну пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николаю и предложил завтра утром приехать на медосмотр в военкомат.

«В 10 утра, естественно, завтра я не приеду. Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Я буду это решать на другом уровне», — ответил 32-летний Николай.

Также сын пресс-секретаря президента добавил, что у него «проблемы защищать родину нет», но есть определенные нюансы. Дмитрий Песков комментируя этот звонок заявил, что из разговора Николая со сторонниками Алексея Навального «вырезали смысловую часть».

Источник: «Медиазона», «Популярная политика»