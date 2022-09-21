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В Москве и регионах России прошли митинги против мобилизации. Задержали более 1300 человек

19:30 • 21.09.2022

Антивоенную акцию в центре Москвы сегодня анонсировало движение «Весна». К 19 часам вечера несогласные с частичной мобилизацией начали собираться на Старом Арбате и пошли в сторону здания МИДа. 

В какой-то момент люди попытались выстроиться в цепь в начала Арбата, но полицейские не дали им этого сделать и начали уводить участников акции в автозаки под крики «позор», «нет войне» и «жизнь нашим детям». 

Митинги проходили и в других городах России. Как сообщает ОВД-Инфо, по всей стране были задержаны 1371 человек.

В телеграм-каналах распространяются видео жестких задержаний и переполненных автозаков. В них полицейские затаскивают даже потерявших сознание людей. Также поступают сообщения, что у некоторых задержанных силовики отбирают телефоны. 

Обновлено в 22:40. Обновлен заголовок, обновлено число задержанных.

Источники: ОВД-Инфо, «Сирена»

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