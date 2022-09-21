Мобилизация спровоцировала ажиотажный спрос на авиабилеты. Из Москвы и Санкт-Петербурга лететь в ближайшие дни очень дорого

Сегодня Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, и спрос на авиабилеты в безвизовые для россиян страны резко вырос. Цены в эконом-классе в некоторых случаях выросли в 10 раз.

Так, из Москвы в Стамбул, по данным сервиса Aviasales, можно улететь завтра вечером с одной пересадкой за 50-100 тысяч рублей, есть еще несколько билетов на прямой рейс в пятницу за 83 тысячи рублей. А, например, в Ереван есть билет на завтра на прямой рейс за 164 тысячи.

Даже если билет на ближайшие дни в безвизовые страны удается найти по приемлемой цене, купить их не получается, сообщили «Холоду» несколько человек, которые сегодня решили уехать из страны. По их словам, после заполнения всех данных о пассажире на сайте сервиса всплывает сообщение о том, что билетов нет.

Из Санкт-Петербурга улететь в ближайшие дни тоже будет проблематично. «Ротонда» пишет, что нашла билет до армянского Гюмри за 112 тысяч рублей. Правда, с пересадкой в Москве, которая займет больше двух суток. В Казахстан и Таджикистан в ближайшие дни можно улететь с пересадкой за 30–70 тысяч. К концу недели цены чуть падают и выбор увеличивается.

Источники: Aviasales, «Ротонда»