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В российских зарубежных консульствах возобновили выдачу загранпаспортов на 10 лет

10:14 • 20.09.2022

В МИД России сообщили о возобновлении выдачи загранпаспортов на 10 лет.

Прием документов на биометрические загранпаспорта приостановили в конце августа, объяснив это «необходимостью переформатирования электронного носителя».

Чипы для российских паспортов выпускает завод «Микрон», которым владеют АФК «Система» и «Ростех». В конце марта завод попал под санкции США. В 26 августа — в день, когда МИД сообщил о приостановке приема заявлений — в пресс-службе «Микрона» сообщили РБК, что «очередная отгрузка чипов была на прошлой неделе, все штатно».

Источник: МИД РФ, РБК

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