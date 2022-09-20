В Госдуму внесли законопроект о лишении госфинансирования артистов, «дискредитировавших» армию

14 сентября в Госдуму внесли законопроект, который запрещает кинопроизводителям, работающими с госфинансированием, приглашать в проекты артистов, которых привлекали к ответственности за «дискредитацию» армии России и призывы к введению санкций против страны.

«Некоторые лица, занимающие государственные должности, становятся, так сказать, пособниками, поощряющими творческую элиту с антигосударственной позицией. Имеется мнение, что такая ситуация сложилась в том числе из-за западного влияния на внутреннюю ситуацию в России, складывающуюся в сфере культуры», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты объясняют необходимость инициативы тем, что Россия должна «стать нормальной страной, где продюсер не может получать государственных денег если, например, поддерживает враждебное государство».

Авторами законопроекта стали депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, Геннадий Семигин, Елена Драпеко, Николай Бурляев, Михаил Делягин, Дмитрий Гусев и другие.

Источник: Госдума